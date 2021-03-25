أسترازينيكا تعدل نسبة فاعلية لقاحها المضاد لكورونا

أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية-السويدية، أمس الأربعاء، أن لقاحها المضادّ لكورونا فعّال بنسبة 76% في الوقاية من كورونا، بناء على بيانات محدّثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.وبذلك تكون أسترازينيكا قد خفّضت نسبة فعالية لقاحها من 79% قبل صدور هذه النتائج إلى 76% اليوم، وذلك في أعقاب تقرير الهيئة الأمريكية المنظمة للقاحات الذي أفاد باحتمالية أن تكون أسترازينيكا قد استخدمت بيانات قديمة لتحديد مدى فعالية اللّقاح.وكانت الهيئة الأمريكية البارزة قالت، الإثنين، إن شركة أسترازينيكا ربما استخدمت بيانات "قديمة" خلال تجاربها السريرية في الولايات المتحدة على لقاح كورونا.يأتي هذا فيما علقت دول عدة استخدام لقاح أسترازينيكا في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية مخاوف من احتمال تسببه بجلطات، قد تكون قاتلة في بعض الحالات.