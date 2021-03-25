دراسة تحذر: الإرهاق يجعلك أكثر عرضة للإصابة بكورونا

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية النقاب عن دراسة جديدة تفيد بأن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو الإرهاق أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19.ووفقا للدراسة، فإن كل ساعة إضافية من النوم تقلل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 12%، وأن من يعانون من الإرهاق يوميًا هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بأكثر من الضعف.وأجرى الدراسة فريق الباحثين من كلية "بلومبرغ" للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية واعتبر فريق الدراسة أن الارهاق وقلة النوم يضعفان من قوة الجهاز المناعي.وكتب الباحثون: "أشارت هذه الدراسات إلى أن الإرهاق ربما يتنبأ بشكل مباشر أو غير مباشر بالأمراض عن طريق الإجهاد المهني الذي يضعف جهاز المناعة ويغير مستويات الكورتيزول".