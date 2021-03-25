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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

فساتين سهرة باللون الأسود موضة موسم فصل الربيع لعام 2021

الخميس 25/مارس/2021 - 06:25 ص
فساتين سهرة باللون
فساتين سهرة باللون الأسود
سلمى بدر
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بدأت فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الخياطة الراقية بمدينة الأحلام باريس، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات فساتين السهرة باللون الأسود، المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.

يعتبر اللون الأسود من أكثر الألوان المفضلة لدى النساء في المناسبات والسهرات لأنه يتمتع بأناقة وجاذبية كبيرة ولا تنتهي موضته ويساعد على إخفاء عيوب الجسم والمناطق الممتلئة تم تقديم العديد من قصات منوعة من الفساتين باللون الأسود، فقد تم تصميم فستان من الكشكاش الكامل من قماش التويد وفستان اخر بتنورة اضافية من قماش الستان، مع قفازات طويلة من الستان باللون الأسود.

وتم تصميم فساتين قصيرة تتمتع بجاذبية وأنوثة خاصة، بتصميم الأوف شولدر ومزينة بشراشيب، وفيونكة كبيرة من الخلف وفستان اخر منسدل الأكمام مزين بالقصاصات عند الأكتاف والحواف مزينة بالريش.
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود موضة موسم فصل الربيع لعام 2021
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود موضة موسم فصل الربيع لعام 2021
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود
فساتين سهرة باللون الأسود

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