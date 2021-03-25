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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الملابس باللون الموف الفاتح موضة ربيع 2021

الخميس 25/مارس/2021 - 06:08 ص
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
سلمى بدر
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بدأت فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الخياطة الراقية بمدينة الأحلام باريس، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات الملابس باللون الموف الفاتح، المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار، وتبعث الأمل وتستقبل موسمًا جديدًا مفعمًا بالحيوية والنشاط فهو من الألوان الأنثوية الهادئة والمميزة، التي يمكن الاستعانة بها في مختلف الإطلالات والمناسبات.

لإطلالة أنيقة وجذابة للسهرات تم تقديم سترة باللون الأرجواني الفاتح بتصميم الكاروهات، وبأكمام طويلة ولإطلالة أنيقة وأنثوية، تم تقديم تنورة باللون الأرجواني من الحرير، بتصميم انسيابي، مع شق أمامي ناحية اليسار نسقت مع بلوزة قصيرة باللون الأبيض.

ولإطلالة مسائية هادئة تم تقديم فستان من الدانتيل الثقيل، مصمم من توب برقبة دائرية، مع أكمام واسعة بتصميم متدرج أنيق، مع تنورة قصيرة بتصميم A line ولإطلالة نهارية هادئة تم تقديم فستان قصير باللون الأرجواني الفاتح، يتميز بأكتاف عريضة مبطنة بلياقة ملونة باللون الأخضر، وحزام رفيع على الخصر.

ولإطلالة رياضية أنيقة تم تقديم سويت شيرت محاك بخيوط الشنيل وبفتحة واسعة وغطاء رأس قابل للتعديل برباط من نفس النسيج، وأكمام طويلة منتهية بسوار معصم، مع تصميم جيب أمامي في منتصف الخصر.
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف
الملابس باللون الموف

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