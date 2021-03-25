إصابات كورونا فى أفريقيا تتجاوز 4.15 مليون حالة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في أفريقيا 4150680 حالة حتى مساء الأربعاء، وفقا لما أعلنته المراكز الأفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).وقالت المراكز، وهي وكالة الرعاية الصحية المتخصصة التابعة للاتحاد الأفريقي، إن عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، قد بلغ 110550 شخصا، بينما تعافى 3707205 مرضى بجميع أنحاء القارة.وفقدت جنوب أفريقيا 52251 شخصا بسبب كوفيد-19، وهو أكبر عدد بين الدول الأفريقية، تليها مصر والمغرب، وفقا للمراكز.وتعد منطقة الجنوب الأفريقي المنطقة الأكثر تضررا من حيث الحالات المؤكدة، تليها منطقتا شمال وشرق القارة.