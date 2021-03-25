أغانٍ فى حب موسم فصل الربيع

- فريد الأطرش



- أم كلثوم



- محمد فوزي



سعاد حسني



- الثلاثي المرح وفرقة رضا



- محمد الموجي



- عبد الحليم حافظ



- ليلى مراد



- فيروز



يبدأ فصل الربيع يوم 21 مارس من كل عام، لينتهى بمجيئه فصل الشتاء ببرده القارس وما يبثه في النفوس من اكتئاب، ويحب الناس فصل الربيع بسبب حيويته ونشاطه وما يبعثه من تفاؤل في نفوسهم بسبب تفتح الزهور ومناظر الحدائق العامة بخضرتها وجمالها، ووصف الشعراء في الأغاني الربيع، بتفاؤله وجنونه ورومانسيته.تقدم الدستور اليوم عددًا من الأغاني التي تغنى بها كبار نجوم الوطن العربي عن الربيع.أطربنا ملك العود الفنان فريد الأطرش بأغنية "الربيع"، التى تعتبر من أشهر الأغاني التي قدمت احتفالا بأعياد الربيع، والتي غناها في فيلم "عفريته هانم" في أوبريت مميز رقصت على أنغامها الفنانة سامية جمال، ونجحت تلك الأغنية نجاحًا ساحقًا.وكانت كوكب الشرق أم كلثوم رفضت أن تغنيها، حيث كتبها الشاعر الكبير مأمون الشناوي عام 1947، وذهب بها إلى أم كلثوم لتغنيها، وكانت المرة الأولى التي يعرض عليها أغنية من كلماته، ولكن عندما قرأت "كوكب الشرق" كلمات الأغنية، طلبت بعض التعديلات، على الرغم من إعجابها الشديد بالكلمات، ولكن هذا لم يرض "الشناوي" وخرج من منزلها منزعجًا، حيث شعر أنه فشل في تحقيق أمنيته في أن تكون الأغنية هي التعاون الأول الذي يجمعهما، إذ لم يقتنع بإجراء أي تعديل عليها، وخلال عودته قابل الفنان فريد الأطرش، والذي سأله عن سبب ضيقه، فشرح له الأمر وقرأ عليه كلمات الأغنية، فأعجبته وقرر أن يغنيها، وبالفعل قدمها وأصبحت أساسية بقائمة أغنيات حفلاته في عيد الربيع من كل عام.تغنت كوكب الشرق أم كلثوم بأغانٍ للاحتفال بعيد الربيع فقد قدمت أغنية "غنى الربيع" عام 1946، احتفالا بعيد شم النسيم، وقدوم فصل الربيع، من كلمات الشاعر الكبير أحمد رامي، والحان الموسيقار رياض السنباطي.وفي فيلم "فاطمة" عام 1949، غنت أغنية "الورد جميل"، من كلمات بيرم التونسى وألحان زكريا أحمد، حيث تعبر أم كلثوم عن جمال الزهور وعلاقتها بحب العشاق، وتركز على أن الزهور تتحدث بلغة لا يفهمها إلا الواقعون فى الحب، وهى تعبر عن حلول فصل الربيع أيضا.قدم بلبل الاغنية المصرية الفنان محمد فوزي أغنية "الحب له أيام" عام 1954 في فيلم "بنات حواء"، وهو أوبريت عن حلول فصل الربيع والصيف، ويعبر عن مدى جمال هذين الفصلين، وعلاقتهما بالحب والأزياء والبهجة، من كلمات أبو السعود الإبيارى، وألحان محمد فوزى وغنى أيضا أغنية "الزهور زى الستات" ليعبر عن جمال ألوان الورد.غنت سندريلا العالم العربي الفنانة سعاد حسني أغنية "الدنيا ربيع" التي تألقت بها في فيلم "أميرة حبي أنا" عام 1974، والتى تعد أيقونة فى السينما المصرية، فعندما يحل يبدأ الربيع يتم عرض هذه الأغنية على جميع شاشات التليفزيون احتفالا بهذه المناسبة، وهى من كلمات صلاح جاهين، وألحان كمال الطويل.وتأتي قصة صناعة الأغنية عن طريق الصدفة، حينما كانت سعاد حسني تصور بعض مشاهد فيلم "خلي بالك من زوزو" والتي كانت في الأتوبيس النهري، فشاهدت خلال تواجدها في مكان التصوير، سيارة الموسيقار كمال الطويل، فتحدثت معه عن أغنية جديدة بعنوان "الدنيا ربيع"، وطلبت منه أن يضع لحنها، وهي من كلمات الشاعر الكبير صلاح جاهين، وعندما حكت له عن تفاصيل الأغنية وأنها ستقدمها في فيلمها الجديد "أميرة حبي أنا"، اندمج "الطويل" بشدة مع التفاصيل التي تحكيها السندريلا، وعاد بها إلى عالم التلحين بعد غيابه لسنوات، وكان متحمسًا لدرجة أنه أنهى لحنها في يوم واحد.قدم الثلاثي المرح مع فرقة رضا أغنية "حلاوة شمسنا" عام 1967 في فيلم "غرام فى الكرنك"، وهى رقصة استعراضية لفرقة رضا، وكان استعراض يعبر عن مدى روعة الجو وفصل الربيع فى مصر.قدم المحن الكبير اغنية "زقزق العصفور" بصوته عام 1950 من كلمات محمد عبد الوهاب ليرسم صورة غنائية للحديث عن مصر التي رآها مثل العروسة في الربيع.شارك العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وقدم اغنية احتفالا بعيد الربيع بعنوان "هل الربيع" من كلمات الشاعر إبراهيم رجب، والحان عبد الحميد توفيق، ولكن لم تحقق الأغنية النجاح المطلوب.تغنت ليلى مراد لأول مرة بالقصائد، من خلال قصيدة "موكب الربيع"، التي تعتبر أول أغنية تقدمها بمناسبة احتفالات شم النسيم، عام 1969 من كلمات الشاعر العوضي الوكيل، وألحان محمد سلطان.وغنت أغنية "أرق النسيم" عام 1938 في فيلم "يحيا الحب" من كلمات أحمد رامى، وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهى أغنية تعبر عن جمال جو فصل الربيع.قدمت جارة القمر المطربة فيروز أغنية "لاتنسى.. عاد الربيع" عام 1958، من كلمات وألحان الأخوين رحباني، وأغنية "زيارة الربيع" عام 1955، من كلمات وألحان الأخوين رحباني "منصور وعاصي".