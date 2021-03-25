الملابس المزينة بالورود موضة ربيع 2021

بدأت فعاليات اليوم الثاني من أسبوع الخياطة الراقية بمدينة الأحلام باريس، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات الملابس المزينة بنقوشات الورود، المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الربيع لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار، وتبعث الأمل وتستقبل موسم جديد مفعم بالحيوية والنشاط.تم تقديم العديد من الفساتين المنقوشة بنقوشات الورود المختلفة، لتكون واحدة من أبرز التفاصيل التي تجعل المراة تشعر بقدوم موسمي الربيع والصيف واتسمت تلك التصميمات بالجرأة والانوثة ولم تنحصر التصميمات على الفساتين فقط بل برزت أيضًا القفاطين والبدلات والفساتين القصيرة المشقوقة على الجانب.وقدم المصممون فساتين مزودة بطبقة فوقية قصيرة والفساتين البيضاء الناعمة بالأكمام المنتفخة والورود الكبيرة المرسومة يدويًا والتصميمات التي جمعت بين طبعة النقاط والورود الكبيرة في فستان واحد، كما تمت إعادة صيحة التنانير القصيرة التي ارتبطت بأجواء السبعينيات والثمانينيات بقصات وطبعات الورود وألوان متنوعة، يسهل تنسيقها.وتم تنسيق أكثر من طبعة في الطلة الواحدة كتنسيق الفستان المطبع بنقاط البولكا مع الجاكيت التويد المزين بالخطوط المتقاطعة والورود، وتنسيق البدلة المخططة مع قميص مشجر، فضلا عن الفساتين المنفوشة المزينة بطبعات الورود ذات الأكمام المنفوخة.