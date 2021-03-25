تقرير أمريكى: صلة الإخوان بهجوم كولورادو الإرهابى أمر محتمل

منفذ مجزرة كولورادو قد يكون إخوانيا



-أبرز المنظمات الإسلامية المتطرفة في كولورادو تابعة للإخوان



كولورادو بؤرة العمليات الإرهابية



قالت منظمة Understanding the Threat (UTT) الأمريكية، والمعنية بمكافحة الإرهاب وتطرف التنظيمات الدولية المنتمية لتيار الإسلام السياسي، إن منفذ هجوم كولورادو الإرهابي من المحتمل أن يكون لديه صلات بجناعة الإخوان والمؤسسات التابعة للتنظيم الدولي للجماعة التي تعمل بالولاية الأمريكية.ََوفي هذا الصدد، حذرت المنظمة في تقرير نشرته ونقلته عنها صحيفة "ويكلي بليتز" الآسيوية، من أن جماعة الإخوان تشكل تهديدًا قويا على أمن وسلامة المجتمع الأمريكي، مشيرة إلى أن مسؤولي الدولة وسلطات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة "ليس لديها المعرفة والفهم الكافي" للخطر الجسيم الذي تمثله المؤسسات والتنظيمات التابعة للجماعة، والتي تعمل في البلاد تحت ستار العمل المجتمعي والتنموي، بينما هي في الواقع إحدى أهم "الجهات الفاعلة" التي تشارك في تنفيذ استراتيجية تغلغل الاخوان في أمريكا وخدمة أجندتهم واهدافهم الخبيثة.َوذكر التقرير أن مقاطعة "بولدر" وحدها بولاية كولورادو، التي شهدت هذا الأسبوع حادثة مقتل 10 أشخاص بالرصاص في متجر بقالة على يد شاب في ال 21 من عمره، يوجد بها شبكة ضخمة من التنظيمات الإسلاميةالجهادية المتطرفة، التي تعمل في جميع أنحاء الولاية الأمريكية وتقدم نفسها في المقام الأول على أنها منظمات مجتمعية غير عنيفة، بينما هي في الواقع تمثل قلب التنظيمات التابعة لتيار الإسلام السياسي في أمريكا ومهمتها تعزيز الوجود الإخواني في البلاد، وتطبيق "الشريعة ودولة الخلافة" في الغرب.وتابع التقرير: "أغلبية المؤسسات والجمعيات الإسلامية والمساجد في مقاطعة بولدر بولاية كولورادو تابعة لحركات الإسلام السياسي التي تنشر التطرف والأفكار الجهادية، حيث تقوم بتعليم وتدريب المسلمين على شن الهجمات الإرهابية داخل الولايات المتحدة، بدعم من بنية تحتية جهادية ضخمة تعمل في البلاد، ومن المحتمل أن يكون منفذ الهجوم الأخير قد درس وتدرب في أي من تلك المؤسسات.ورصد التقرير أبرز المنظمات التي تعمل في ولاية كولورادو الأمريكية وتمثل أحدى أذرع جماعة الإخوان في الولايات المتحدة، اهمها ما يعرف ب "المركز الإسلامي في بولدر" أو ما يعرف اختصارا ب(ICB)، وهو المسجد الوحيد المسجل بالمدينة ويعد احد اهم المراكز المسئولة عن نشر العنف والتطرف في أمريكا حيث إنه يدعو اتباعه والحاضرين به لشن هجمات إرهابية ضد غير المسلمين.وأوضح التقرير ان "المركز الإسلامي في بولدر" بولاية كولورادو لديه صلات مباشرة بالمنظمات الإرهابية المعروفة في أمريكا مثل: "الدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية" (ICNA)- والتنظيمات التابعة لها مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR)- والتي تورطت في قضية "مؤسسة الأرض المقدسة للإغاثة والتنمية" (HLF) التي تم ادانتها بتهمة الإرهاب في عام 2008 في محاكمة هى الأكبر فى قضايا تمويل الإرهاب فى تاريخ أمريكا، وجميع تلك المنظمات لها علاقات بالشبكة الدولية لجماعة الإخوان.وتابع أن جمعية الطلاب المسلمين (MSA)، وهي أول منظمة إسلامية وطنية متطرفة تأسست في أمريكا- ولها أيضا صلات مباشرة بالإخوان وهدفها مطابق لهدف تنظيمي "القاعدة" و"داعش"- تنتشر تعاليمها وفصولها في كل كلية وحرم جامعي رئيسي في ولاية كولورادو، كما أن ICNA وCAIR والجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS) التابعة للإخوان لدي كل منهم مكتبًا واحدًا على الأقل يعمل بالولاية الأمريكية صاحبة الهجوم الإرهابي الأخير.هذا بجانب الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA)، التي ذكرت في قضية "الأرض المقدسة" كمنظمة تابعة للإخوان ومتورطة في تمويل المنظمة المدانة والشركات التابعة لها، لها أيضا فروع في جميع أنحاء كولورادو، بما في ذلك: الجمعية الإسلامية في كولورادو سبرينغز وجمعية دنفر الإسلامية.كما كشف التقرير عن أن ملكية العديد من العقارات في جميع أنحاء كولورادو تعود إلى ما يعرف ب"صندوق أمريكا الشمالية الإسلامي" (NAIT)، وهو من أهم الصناديق التي ترعى مصالح جماعة الإخوان الإرهابية في العالم حيث يسيطر الصندوق على 27% من مساجد الولايات المتحدة، وهو ما يشير إلى مساعي الجماعة في استخدام المساجد لنشر إيديولوجيتهم الإرهابية في أمريكا.وبين التقرير أن أنور العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، الذي قُتل في هجوم صاروخي أمريكي في عام 2011، كان رئيسًا لجمعية الطلاب المسلمين في جامعة ولاية كولورادو في فورت كولينز، بالقرب من ولاية كولورادو، على بعد ساعة واحدة فقط من شمال مقاطعة بولدر.وتابع: كما شارك نجيب الله زازي، الناشط تنظيم في القاعدة الإرهابي، من منطقة دنفر، في مؤامرة إرهابية تضمنت حمل ما يصل إلى 12 قنبلة على ظهره، في عام 2009 في مدينة نيويورك، قبل أن يتم تعطيل المؤامرة من قبل جهاز المخابرات الأمريكية، حيث اعترضت الاتصالات مباشرة بين زازي وموقع معروف للقاعدة في الخارج، ثم فرضت عليه المراقبة.وفي أكتوبر 1992، داهم مسئولو كولورادو معسكر تدريب تابع لجماعة الفقرة على بعد حوالي 12 ميلًا شرق بوينا فيستا (على بعد ساعتين ونصف تقريبًا من مدينة بولدر بكولورادو )، حيث تم اكتشاف العديد من الأسلحة والذخائر، ومواد لصنع القنابل، وأدلة على عمليات المراقبة في قاعدة كولورادو للحرس الوطني الجوية، وقائمة اغتيالات، ومواد أخرى من هذا القبيل.