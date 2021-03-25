تعرف على أوقات وأماكن قطع الكهرباء بكفر الزيات

أعلن قطاع كهرباء غرب الغربية التابع لشركة كهرباء جنوب الدلتا، فصل التيار الكهربى من محطة محولات غرب كفرالزيات، يوم بعد غدًا السبت من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ظهرًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.من جانبها قالت المهندسة أمانى هاشم، رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، إن المناطق التى سيشملها انقطاع التيار خلال تلك الفترة الزمنية، بمدينة كفرالزيات هى، محلج القطن، السريع، سعفان، شارع مجلس المدينة، شارع المستوصف، منطقة السوق، منطقة المقابر، منطقة مدرسة الثانوي.وأضافت أن هناك تأثر سيحدث بخطوط الريف بكفرالزيات، قرى قسطا، وكفر شماخ، والنصارية، وجزء من قرية الدلجمون، والعزب التابعة والمجاورة لتلك القرى.