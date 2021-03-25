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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أستراليا: نزوح 200 ألف شخص فى نيو ساوث ويلز بسبب الفيضانات

الخميس 25/مارس/2021 - 03:09 ص
فيضانات
فيضانات
وكالات
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لا يزال نحو 20 ألف شخص في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية غير قادرين على العودة إلى منازلهم اليوم الخميس، بعد إجلائهم خلال أزمة الفيضانات التي تجتاح الولاية حاليا.

وبعد أيام من الأمطار الغزيرة التي ضربت الولاية، خفت حدة الأمطار وأصبحت الأجواء صافية في أجزاء من نيو ساوث ويلز أمس الأربعاء، لكن السلطات حذرت من أن بعض المناطق لا تزال معرضة للخطر.

ويُعتقد أن معظم شبكات الأنهار قد بلغت ذروتها فى نيو ساوث ويلز، وفقا لما ذكرته رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيريجيكليان فى مؤتمر صحفي صباح اليوم الخميس، لكن تدفقات وتيارات مياه الفيضانات لا تزال قوية، وحثت بيريجيكليان السكان على البقاء بالخارج.

وقالت بيريجيكليان إن نحو 3 آلاف شخص عادوا إلى منازلهم أمس الأربعاء، غير أنه مازال هناك 20 ألفا تم إجلاؤهم ومازال عشرات الآلاف في حالة تأهب تحسبا لأوامر الإخلاء.

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