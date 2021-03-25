كوريا الشمالية أطلقت «مقذوفًا غير محدّد» فى البحر

أعلنت سيول أنّ كوريا الشمالية أطلقت فجر الخميس "مقذوفًا غير محدّد" في البحر، في ما يمكن أن يكون أول تجربة تجريها بيونج يانج على إطلاق صاروخ بالستي في عهد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.وقالت رئاسة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إنّ "مقذوفًا غير محدّد" أُطلق في بحر اليابان الذي يسمّيه الكوريّون "بحر الشرق"، ولم يتّضح على الفور نوع المقذوف الذي أطلقته بيونغ يانغ أو ما إذا كان بالفعل واحدًا أو أكثر.وكوريا الشمالية التي تمتلك السلاح النووي ممنوعة من تطوير صواريخ بالستية بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي.لكنّ بيونج يانج أحرزت تقدمًا سريعًا في مجال تطوير قدراتها الصاروخية في عهد الزعيم كيم جونغ-أون، إذ إنّها اختبرت في 2017، في ذروة التوتر بينها وبين واشنطن، صواريخ قادرة على الوصول إلى البرّ الأميركي بأسره.ويأتي إطلاق المقذوف الجديد بعد أيام من إطلاق بيونج يانج صاروخين قصيري المدى وغير بالستيين فوق البحر الاصفر، أي باتجاه الصين وليس اليابان حليفة واشنطن.وجاء إطلاق الصاروخين بعد زيارة إلى المنطقة قام بها وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكين ولويد أوستن لمناقشة قضايا التحالف والأمن في المنطقة، حيث يُنظر إلى الشمال على أنه تهديد مركزي.