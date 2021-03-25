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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول تبرعات لقاح كورونا الصينية لموريتانيا

الخميس 25/مارس/2021 - 04:18 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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تسلمت موريتانيا مساء الأربعاء دفعة لقاح (سينوفارم) المضاد لفيروس كورونا وأجهزة التنفس الصناعي التي تبرعت بها الحكومة الصينية للبلاد.

وقد استقبل وزير الصحة الموريتاني محمد نذير ولد حامد التبرع في مطار نواكشوط أومتونسي الدولي، إلى جانب القائم بأعمال السفارة الصينية المؤقت في موريتانيا وانغ جيان.

ونيابة عن حكومة وشعب موريتانيا، شكر حامد الصين،حكومة وشعبًا، على التبرع والدعم خلال معركة موريتانيا ضد الجائحة.

وقال الوزير إن "لفتة الصداقة والتضامن هذه، توضح عمق العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الصحة بشكل عام، والتعاون الثنائي في مكافحة الجائحة، بشكل خاص".

ومن جانبه، قال وانغ جيان إن تبرع الصين باللقاح لموريتانيا يأتي تنفيذًا للتوافق المهم بين رئيسي البلدين.

وأضاف أن هذا التبرع "يظهر أيضًا المودة طويلة الأمد التي يكنها الشعب الصيني للشعب الموريتاني، ويفتح صفحة جديدة من التعاون الفعال بين البلدين في مجال الصحة العامة".

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