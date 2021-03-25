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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفارابى تصدر «أحاسيس فى المنفى» و«الصحة من نيران الحرب»

الخميس 25/مارس/2021 - 01:35 ص
كتب
كتب
نضال ممدوح
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صدرت حديثا عن دار الفارابي للنشر والتوزيع٬ مجموعة جديدة من الإصدارات التي تتنوع بين السياسة والأدب وغيرها، حيث طرحت الدار رواية جديدة للكاتبة أسمى الزهار تحت عنوان "أحاسيس في المنفي".

ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية: "الحب لا يقاس بالعبرات ولا حتى بالنظرات٬ أو كما اعتقدنا دائمًا بعدد الآهات وطول السنوات. الحب هو تلك المسافة التي تقطعها الرصاصة من ضفة الحياة إلى ضفة الموت فوق جسر العَبرات٬ هو تلك الابتسامة الحزينة التي نكوّرها على عجل كي نقذف بها في مرمى الاحتضارات لا لنسجل أهدافًا كثيرة ولكن ليعرف الحزن أنه لولا ابتساماتنا لما كان الدهر سوى لحظات".

كما صدر عن الدار كتاب آخر بعنوان "الصحة من نيران الحرب إلي تداعيات الجائحة" من تأليف كامل مهنا.

ومما جاء في المقدمة: يرمي هذا الكتاب إلى تشخيص الواقع الصحي الصعب في لبنان، وكلّ ما يعانيه هذا القطاع، ومحاولة تقديم الحلول الممكنة له.

كما يرمي إلى التركيز على واقع منظمات المجتمع المدني، التي تلعب أدوارًا أساسية في المجالات الصحيّة والإغاثية والتنموية والحقوقية. إذ إنّ لبنان يحتل مرتبة متقدمة على مستوى العالم، من حيث أهمية وحجم القطاع التطوعي فيه، قياسًا على عدد سكانه. ولقد أصدرت مؤسسات دولية وحكومية العديد من الكتب في هذا المجال، إلا أنّها لم تبرز فيها الدور الحقيقي لهذه المنظمات، إن في مرحلة الحرب، أو إبان السلم الأهلي".

كما طرحت الدار رواية أخرى بعنوان "فنتليتور" للكاتبة مريم مسعود الشحي. ومن أجواذها: أبناء القرى لا مهرب لهم من ذلك التوحد مع القبيلة والأرض، لا مهرب لهم من ذلك التناسخ الذي يحدث داخل أرواحهم.

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