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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

السيطرة على الأمراض الأمريكية: ربع المواطنين تلقوا لقاح كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:11 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلنت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، المؤسسة الوطنية الأمريكية الرائدة في مجال الصحة العامة، أن أكثر من ربع الأمريكيين تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت الهيئة في بيان، نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن حوالي 85.5 مليون أمريكي تلقى على الأقل جرعة واحدة من لقاح كورونا، وهو ما يعادل 25.7% من عدد سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف البيان أن أكثر من 46 مليون شخص، ما يعادل نحو 14% من سكان البلاد، تلقوا التطعيم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم جرعتين من اللقاح.

وتابع البيان أن 70% تقريبا من البالغين فوق سن 65 عاما تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح، بينما تلقى نحو ثلث البالغين أقل من سن 65 عاما جرعة واحدة من اللقاح.

وأشار إلى أنه تم تقديم 130 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى المواطنين، وذلك من ضمن 170 مليون جرعة تم توصيلها إلى المراكز الصحية في الولايات والمدن المختلفة بجميع أنحاء البلاد.

وأوضح البيان أن الـ130 مليون جرعة تنقسم بين 3 لقاحات تم السماح باستخدامها في حالات الطوارئ وتنقسم بين 67 مليون جرعة من لقاح فايزر و61.7 مليون جرعة من لقاح مودرنا و2.6 مليون جرعة من لقاح جونسون أند جونسون.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الإحصائية تعتبر إنجازا جديدا ضمن هدف الولايات المتحدة في تقديم 100 مليون جرعة على الأقل من لقاح كورونا خلال أول 100 يوم من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، واستطاعت تحقيق هذا الرقم الأسبوع الماضي قبل 40 يوما من الموعد.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقترب سريعا من تسجيل 30 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع بلوغها الأربعاء 29.7 مليون إصابة في جميع أنحاء البلاد.

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