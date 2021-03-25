إعطاء أكثر من 286 ألف جرعة من لقاح كورونا فى أستراليا

بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد التي تم تطعيم الأشخاص بها في أستراليا حتى الآن 286 ألفا و167 جرعة، بحسب بيانات نشرتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز مساء الأربعاء.ويقدر متوسط معدل التطعيم في البلاد بـ18 ألفا و122 جرعة يوميا، وبدأت حملة التطعيم في أستراليا قبل نحو أربعة أسابيع.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أستراليا 29 ألفا و220 حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 909 حالات.ومضى حاليا عام واحد وثمانية أسابيع على تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد.