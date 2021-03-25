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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صالون زين العابدين فؤاد يحتفل بيوم الشهيد وثورة 1919

الخميس 25/مارس/2021 - 01:27 ص
يوم الشهيد
يوم الشهيد
نضال ممدوح
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تعقد بصالون زين العابدين فؤاد الثقافي٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ في بث مباشر عبر "فيسبوك"٬ أمسية جديدة تحت عنوان "مارس في تاريخنا".

يستعرض ضيوف الصالون٬ خلال الأمسية، أهم الأحداث التاريخية المرتبطة بهذا الشهر٬ من بينها يوم الشهيد٬ ثورة 1919، عيد استقلال الجامعة٬ يوم المرأة المصرية٬ يوم المرأة العالمي٬ أزمة مارس 1954 ومارس 1964 وبيان 30 مارس 1968.

ويستضيف الصالون كل من الدكاترة: هدى الصدة - محمد عفيفي ــ عماد أبو غازي- سامح جميل.

وتعد ثورة 1919 انعكاسًا لحالة من النضج الاجتماعى والثقافى والسياسى الذى حققته مصر والتى تواكب معها نمو الوعى الوطنى لدى الجماهير، لقد اشتعلت الثورة بعد أكثر من مائة عام من إدخال التعليم الحديث إلى مصر، وبعد سبعين عامًا من قيام رفاعة الطهطاوى بتأليف تخليص الإبريز فى تلخيص باريز، وبعد أكثر من أربعين عاما على إتاحة التعليم للنساء، وبعد عشرين عاما من قيام قاسم أمين بتأليف كتابيه تحرير المرأة والمرأة الجديدة، وبعد أن ازدهرت فى مصر الصحافة الحديثة لعدة عقود، وبعد أن تأسست فى مصر الأحزاب السياسية، وكان الحزب الوطنى وحزب الأمة قطبى السياسة المصرية، كما جاءت بعد تأسيس الجامعة المصرية، وهى أول جامعة حديثة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

أما يوم الشهيد والذي تحتفل به مصر في التاسع من شهر مارس٬ من كل عام والذي يواكب ذكري استشهاد الفريق عبد المنعم رياض٬ وهو يتفقد سير عمليات حرب الاستنزاف٬ في الخطوط الأمامية للجبهة.

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