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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الاحتفاء بالعلاقات المصرية الألمانية بالمجلس الأعلى للثقافة

الخميس 25/مارس/2021 - 01:21 ص
المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة
نضال ممدوح
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تعقد في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ بالمجلس الأعلى للثقافة٬ أمسية جديدة من أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية"، والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية الألمانية.

وتتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير الدكتور سيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وكلمة ممثل وزارة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي قصير حول جمهورية ألمانيا.

كما يشارك في الأمسية نخبة من أعلام الفن والثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي المصري الألماني؛ من بينهم: الفنان حسن الشرق الفنان التشكيلي المصري الكبير، الكاتبة المسرحية رشا عبد المنعم، الدكتور عاصم العماري الأستاذ بقسم اللغة الألمانية في كلية الألسن، ويدير الأمسية الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يشار إلى أن العلاقات السياسية بين مصر وألمانيا تقوم على أُسس تحكمها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ويعززها تنوع واسع لمجالات التعاون بين الجانبين، وتفهم لمكانة ودور كلا البلدين فى إطار موقعهما الجيواستراتيجي، ويؤكد الجانب الألماني دائمًا على أن مصر تُعد من أهم الشركاء فى منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

إضافة إلى ذلك يوجد تقارب فى وجهات نظر البلدين حيال المجالات التي تتناولها اللجنة المشتركة، وهى: الحوار السياسي ـ التجارة والصناعة ـ البيئة ـ البحث العلمي ـ الثقافة ـ القضاء ـ الهجرة.

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