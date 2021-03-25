«جوجل» و«مايكروسوفت» تحاولان إصلاح مشاكل توافقية المواقع الإلكترونية

أطلقت شركتا "جوجل" و"مايكروسوفت" الأمريكيتان، عملاقا التكنولوجيا في العالم، مبادرة جديدة لتوحيد جهودهما للعمل معا لإصلاح مشاكل التوافقية في المواقع الإلكترونية التي يواجهها المطورون، عبر متصفحات الويب المختلفة.وتهدف الشراكة الجديدة، التي حملت اسم "كومبات2021"، إلى إصلاح خمس مشاكل رئيسية تقف دون تحقيق التوافقية الكاملة للمواقع الإلكترونية عند عرضها من متصفحات الويب المختلفة، والتي تتعلق بظهور الصفحات وتنسيقاتها؛ لاسيما تلك التي قد تحدث لمواقع الويب المختلفة عند فتحها من داخل متصفحي ويب "جوجل - كروم" و"مايكروسوفت - إيدج".ودعت الشركتان، مطوري المواقع الإلكترونية للمساهمة في المبادرة الجديدة عن طريق الإبلاغ عن الثغرات ومواطن الضعف أو حتى العناصر المفقودة التي يواجهونها أثناء بناء مواقع الويب المختلفة.