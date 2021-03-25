إزالة عقارين بمحور الوفاء والأمل وتسكين 11 أسرة بالمحروسة

استكملت أجهزة المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة أعمال تنفيذ محور شينزو آبي لربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس والذي يمر داخل مدينة الأمل حتى طريق السويس.وتابع إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إزالة التعارضات فب محور الوفاء والأمل مدينة الأمل.وأوضح نائب المحافظ، في بيان له، أنه تم إزالة عدد 2 عقار وتسكين ١١ أسرة بمدينة المحروسة ٢ بالسلام وجاري المتابعة حسب توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.وتم نقل الأسر من منطقة مدينة الأمل وجاري الاستكمال لتنفيذ المحور ولتسكينهم في مدينة المحروسة بواسطة أتوبيسات توفرها المحافظة لنقل الأهالي وتسكينهم.وقامت أجهزة المحافظة بتوفير شقق كاملة التشطيبات والأثاث والأجهزة الكهربائية وكافة احتياجاتهم بمدينة المحروسة المنفذة بشكل حضاري.