أكثر من 65 ألف إصابة جديدة بكورونا فى فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 248 وفاة و65373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 93180، والإصابات إلى 4.73 مليون حالة.ووصل عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا إلى 6616899 شخصا.وتحتل فرنسا المرتبة الثامنة عالميا من حيث عدد الوفيات بالفيروس.