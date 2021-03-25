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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«نوبانور» تستأنف حفلاتها بمسرح الضمة.. الليلة

الخميس 25/مارس/2021 - 01:09 ص
نوبانور
نوبانور
نضال ممدوح
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تستقبل خشبة مسرح الضمة٬ التابع لمركز المصطبة للفنون والفلكلور بعابدين٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ ليلة نوبية خالصة٬ وذلك من خلال حفل فني جديد والذي تحييه فرقة "نوبانور" للفنون والموسيقي التراثية.

ويقدم أعضاء فرقة "نوبانور"بقيادة مؤسسها الفنان النوبي أسامة بكري، مزيجا من الموسيقى والرقص والأغاني التراثية النوبية القديمة بلغتيها الأصليتين: "الفاديكي والكنزي"، وذلك من خلال الآلات الخاصة بالفرقة والمصنوعة من جلد الماعز والخشب والصاج.

وتقدم فرقة "نوبانور" مزيجًا من الموسيقى والرقص والأغاني التراثية والأغاني التي تعكس معاناة أهل النوبة بفقدان وطنهم الأصلي بعد عمليات التهجير الواسعة في الستينات.

أرض النوبة الخصبة كانت مهدًا للفنون الراقية البسيطة بعمق يوازي حضارة المنطقة التاريخية، فأهل النوبة جعلوا من المرح والحزن فنا، فهم دائموا الاحتفال بأغاني الحنين إلى الوطن وأغاني الافراح والحصاد، كما لهم أغانى للميلاد والعزاء.

الفنان النوبي لا ينسى لغتيه الفريدتين الفاديكي والكنزي٬ ولا عاداته الموروثة أبا عن جد. وهو لا يزال يتغني بأغنية تتحدث عن السيدة مريم العذراء كانت تغني في عهد المسيحية قبل دخول الاسلام إلى أرض النوبة، بجانب أغانيه عن الإسلام والرسول محمد عليه الصلاة والسلام.

يشار إلى أن فرقة "نوبانور" إنضمت إلى مركز المصطبة في أواخر عام 2010، وقدمت عروض محلية عديدة في المدن المصرية، إلى جانب قيامها بأول جولة عالمية في إنجلترا، ومشاركتها في مهرجان WOMAD بإنجلترا.

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