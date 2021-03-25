جونسون: وضع فرنسا على «القائمة الحمراء» بسب كورونا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يفكر في فرض قيود أكثر صرامة على السفر من فرنسا لمنع انتقال الطفرات الجديدة من كورونا، على الرغم من المشاكل التي قد تتعرض لها التجارة.وقال "جونسون"، في كلمة أمام مجلس العموم، إنه يجب تحقيق توازن بين الحاجة إلى حماية الصحة العامة والاضطراب الكبير الذي قد يحدث في تدفق السلع بما في ذلك الغذاء والدواء، مشيرا إلى أن الحكومة "ستتخذ القرار مهما كانت صعوبته" وقد تكون هناك حاجة لهذه الإجراءات "في وقت قريب جدا".وأوضح أن وضع فرنسا على "القائمة الحمراء" كان "شيئا يتعين علينا النظر فيه" بسبب مخاوف بشأن فعالية اللقاحات ضد الطفرات الجديدة، مضيفا: "هناك توازن يجب تحقيقه وما لا نعرفه هو الحالة الدقيقة لفعالية اللقاحات ضد الطفرات الجديدة وعلينا موازنة ذلك مع الاضطراب الخطير للغاية الذي ينطوي عليه تقليص قنوات التجارة".