«جوجل» تبرم اتفاقيات مع ناشرين إيطاليين لتشغيل «شو كيس»

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، أنها أبرمت اتفاقات مع عدد من الناشرين الإيطاليين لتقديم بعض من المحتوى الخاص بهم عبر منصتها الإخبارية الجديدة "شو كيس"، في صفقة لم تكشف عن قيمتها بعد.وقالت "جوجل"، في بيان الأربعاء، إن الاتفاقيات تمثل خطوة مهمة في علاقتها مع الناشرين الإيطاليين عبر تعويضهم ماديا عن المحتوى الخاص بهم، لافتة إلى أن منصة "جوجل نيوز شو كيس" ستكون متاحة في إيطاليا خلال الأشهر المقبلة.ويمنح الاتفاق الناشرين الإيطاليين حق الوصول إلى برنامج "جوجل نيوز شو كيس" الذي تدفع بموجبه "جوجل" لشركات النشر مقابل استغلال مجموعة مختارة من محتواها الإخباري الثري.وشملت الاتفاقات عددًا من شركات النشر الإيطالية البارزة؛ من بينها "آر سي إس ميديا جروب" الناشرة لصحيفة "كورييه ديلا سيرا" اليومية، وصحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الرياضية اليومية الشهيرة، وناشر صحيفة "إل سول 24 أوري" المالية اليومية، و"كالتايجيروني إيديتوري" المالكة لصحيفة "إل مايساجيرو"، إلى جانب "مونريف" الناشرة لعدد من الصحف المحلية مثل "إل جيورنو" و"لا نازيوني".وتأتي تلك الخطوة في أعقاب عقد الشركة الأمريكية لاتفاق مع بعض الناشرين الفرنسيين في وقت مبكر من العام الحالي يتعلق بـ "الحقوق المجاورة" التي قدمها أحد توجيهات الاتحاد الأوروبي منذ نحو عامين، وتلبية للمطالبة بدفع المقابل لعرض قصاصات المحتوى الإخباري كجزء من نتائج استعلامات البحث على محرك "جوجل".وحتى اللحظة، وصل عدد شركات النشر الإيطالية التي أبرمت اتفاقيات تعاون مع "جوجل" إلى 13 شركة تقدم محتوى من 76 صحيفة محلية ووطنية.وكانت "جوجل" قد أعلنت العام الماضي عن خطتها لدفع مليار دولار أمريكي للناشرين حول العالم، من أجل عرض المحتوى الإخباري الخاص بهم على مدار السنوات الثلاثة المقبلة عبر منصة "شو كيس" الإخبارية الجديدة، والتي سيتم إطلاقها في البداية من ألمانيا.