وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع رئيسة المفوضية الأوروبية التحديات السياسية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بروكسل، أمس، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أهمية تنشيط التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لإدارة تحديات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة.وشدد وزير الخارجية الأمريكي، خلال اللقاء، على رغبة الإدارة الأمريكية في العمل مع المفوضية لحل القضايا الصعبة، ووضع أجندة إيجابية طموحة بشأن أولويات «كوفيد-19»، وتغير المناخ، وإيران، وغيرها.واتفق الجانبان على أن تكون الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حاسمة في معالجة هذه القضايا الملحة التي تواجه المجتمع العالمي.