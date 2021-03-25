الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

أغلق سوق الأسهم الأمريكية، تداولاته على انخفاض مساء اليوم الأربعاء.وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 21.38 نقطة، أي 0.55 بالمئة ليغلق عند 3889.14 نقطة، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 3.09 نقاط، أي 0.01 بالمئة، إلى 32420.06 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 265.81 نقطة، أي 2.01 بالمئة، إلى 12961.89 نقطة.