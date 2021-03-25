«الصحة» تكشف إجراءات التغلب على القلق خلال جائحة كورونا

قدمت وزارة الصحة والسكان عددًا من الإرشادات للتغلب على الشعور بالقلق خلال جائحة فيروس كورونا.وقال «الصحة»، في منشور لها عبر صفحتها الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يجب اتباع كافة وسائل الحماية من فيروس كورونا المستجد، خاصة غسل الأيدى باستمرار والالتزام بالتباعد الاجتماعي.وحذرت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، من التفاعل مع الشائعات، مؤكدة على ضرورة البحث عن أخبار كورونا من مصادر موثوقة مرة أو مرتين في اليوم فقط.وأكدت على دعم الأطفال والاهتمام بهم، وممارسة أنشطة ممتعة معهم، والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح دون مبالغة، ونصحت بالتواصل مع الأطباء النفسيين من خلال الأرقام: «0220816831 – 08008880700».