حفل جديد لفرقة رضا بمركز إبداع قبة الغورى.. الليلة

يحتضن مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر٬ في السابعة مساء اليوم الخميس٬ حفل جديد لفرقة "رضا للفنون الشعبية" التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.وتقدم الفرقة مجموعة من أشهر استعراضاتها: العصايا، الأقصر بلدنا، التواشيح، التنورة، الحصان، الحجالة.. وغيرها.تأسست الفرقة عام 1959، وقدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية في أغسطس من نفس العام، بلغ عدد أعضائها عند التأسيس 13 راقصة، و13 راقص، و13 عازفًا حتى وصل العدد حاليًا إلى 180 فنانًا، أغلبهم من خريجي الجامعات، صمم رقصاتها الفنان الكبير محمود رضا، والتي استوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والنوبة، بمشاركة راقصة الفرقة الأولى فريدة فهمي.وفي عام 1961 صدر قرار جمهوري بضم الفرقة إلى وزارة الثقافة، وأصبحت تابعة للدولة وتولي إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، كما كون الموسيقار علي إسماعيل أوركسترا خاصة بالفنون الشعبية لمصاحبة الفرقة وقام بتلحين عدد كبير من أشهر استعراضاتها.لم يكن هدف محمود رضا وفرقته تقديم تابلوهات استعراضية تحاكي الفن الشعبي المصري، بقدر ما كانت وعاءً حافظًا لهذه الفنون الشعبية الأدائية، لتكون بالفعل سفيرًا ناجحًا في إبراز جانب كبير من تاريخ مصر الشفاهي والأدائي.فرقة رضا للفنون الشعبية نقطة مضيئة وعلامة فارقة في تاريخ الفن الشعبي المصري حتى أصبحت إضافة مهمة إلى قوة مصر الناعمة المتمثلة في فنونها وثقافتها٬ ونموذج محترم للهواية والاحتراف، للمجهود الفردي والروح الجماعية.