حصيلة ضحايا كورونا بالبرازيل تتجاوز الـ300 ألف وفاة

تجاوزت الحصيلة الإجمالية لضحايا كوفيد-19 في البرازيل الأربعاء، عتبة الـ300 ألف وفاة، في وقت تجتاز فيه أكبر دولة في أمريكا اللاتينية أسوأ مراحل هذه الجائحة المستمرة منذ أكثر من عام.وقالت وزارة الصحة البرازيلية إنّ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بلغ حتى الآن 300،685 وفاة، في ثاني أعلى حصيلة إجمالية في العالم بعد الولايات المتحدة.وسجّلت البرازيل في الساعات الأربع والعشرين الفائتة وفاة 2009 مرضى بالفيروس، في وقت بات فيه النظام الصحّي في البلاد بأسرها على شفير الانهيار.