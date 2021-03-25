محافظ الوادى الجديد يوجه بإزالة التعديات على أراضى الدولة

وجه محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ببدء حملة إزالة التعديات على أراضي الدولة التي تم توجيه إنذارات لأصحابها من قبل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن تقنين أوضاعهم أو عدم استكمال سداد الرسوم المستحقة.جاء ذلك خلال اجتماعه، مساء الأربعاء، مع رؤساء المراكز عبر تقنية الفيديو «كونفرانس»، وذلك بحضور سيد محمود السكرتير العام المساعد، وذلك لمتابعة موقف العمل بمنظومة التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، وما تم إنجازه على مستوى المراكز، مهيبًاَ بالمواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة المقررة للتصالح نهاية مارس الجاري.كما وجه المحافظ بعرض تقرير شهري عن الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الفرافرة، ومتابعة سير العمل وتيسير الإجراءات للانتهاء من أعمال التطوير بالتوقيتات المحددة.