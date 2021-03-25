فوز البرتغال وصربيا فى تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

حقق المنتخب البرتغالي فوزًا صعبًا على ضيفه منتخب أذربيجان بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "يوفنتوس آرينا" في إيطاليا، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا.وسجل ماكسيم ميديفيف لاعب منتخب أذربيجان، هدف البرتغال الوحيد بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37 من عرضية حولها ميديفيف في مرمى منتخب بلاده.وحصد منتخب البرتغال أول 3 نقاط في المجموعة الأولى بينما ظل منتخب أذربيجان بلا رصيد من النقاط.وفي نفس المجموعة، فاز منتخب صربيا على ضيفه منتخب أيرلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وسجل دوسان فلاهوفيتش، وأليكساندر ميتروفيتش "هدفين" لصربيا، فيما سجل ألان براون، وجيمس كولينز هدفا آيرلندا.ولم يلعب منتخب لوكسمبورج هذه الجولة، فيما ستلعب البرتغال مع صربيا يوم 27 مارس الجاري، وأيرلندا مع لوكسومبورج في نفس اليوم بالجولة الثانية من التصفيات.بهذه النتيجة تصدر منتخب صربيا المجموعة بعدما حصد أول 3 نقاط في المجموعة، ولكن بفارق الأهداف عن منتخب البرتغال.