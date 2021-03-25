فرنسا تتعادل مع أوكرانيا 1-1 فى تصفيات كأس العالم

تعادل منتخب فرنسا مع ضيفه منتخب أوكرانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكاس العالم 2022.تقدم أنطوان جريزمان لفرنسا في الدقيقة 19، وعادل برسنيل كيمبيمبي مدافع فرنسا بالخطأ في مرماه النتيجة لأوكرانيا في الدقيقة 57.وحصد كل فريق نقطة في مستهل مشوارهما بالتصفيات،وتلتقي فرنسا في الجولة الثانية مع منتخب البوسنة،فيما تلعب أوكرانيا مع منتخب فنلندا وذلك يوم الأحد المقبل.وفي إطار نفس المجموعة، تعادل منتخب البوسنة والهرسك مع مضيفه منتخب فنلندا بنتيجة 2-2.وسجل هدفي البوسنة كل من ميرالم بيانتيش في الدقيقة 55 وميروسلاف ستيفانوفيتش في الدقيقة 84، بينما أحرز هدفي فنلندا اللاعب تيمو بوكي في الدقيقتين 58 و77،ليحصل كل فريق علي نقطة في بداية التصفيات.