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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أغانى تراثية لفرقة «جرامافون» بقصر الأمير بشتاك.. الليلة

الخميس 25/مارس/2021 - 12:46 ص
قصر الأمير بشتاك
قصر الأمير بشتاك بشارع المعز
نضال ممدوح
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يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الخميس٬ حفل غنائي فني تحييه فرقة «جرامافون».

يتضمن برنامج الحفل عدد من الأغنيات التراثية، منها «لعبة الأيام» للفنانة وردة من ألحان بليغ حمدي، «كل دا كان ليه» لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، «علي الحلوة والمرة» للفنان عبد الغني السيد، «العيون السود» و«بتخاصمني حبة» للفنانة عزيزة جلال.

كما يقدم الحفل «تمللي في قلبي يا حبيبي» و«وطني أحببتك يا وطني» للفنان محمد فوزي٬ «فوق غصنك يا لمونة» و«جميل جمال» للفنان فريد الأطرش٬ بالإضافة إلي روائع كوكب الشرق أم كلثوم: «الرضا والنور٬ فكروني٬ أقبل الليل٬ يا مسهرني»، وغيرها.

الحفل قيادة فنية للفنان محمد حسين، وغناء الفنان عاطف العربي.

يشار إلى أن الشاعر عبد الناصر جمعة أسس فريق «جرامافون»٬ وقدم الفريق العديد من الحفلات الفنية بعدد من المراكز الثقافية والإبداعية بالقاهرة.

يقدم الفريق مجموعة من الأغاني التراثية والأغاني الحديثة والأغاني الخاصة بالفريق بمزيج من الشعر مع الآلات الموسقية.

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