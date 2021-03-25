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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تعلن رفضها تسلّم لقاح أسترازينيكا

الخميس 25/مارس/2021 - 03:48 ص
أسترازينيكا
أسترازينيكا
وكالات
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أعلنت فنزويلا التي لم تصرّح باستخدام لقاح أسترازينيكا بسبب أعراض جانبية محتملة، أنّها لن توافق على استلام هذا اللقاح ضمن آلية كوفاكس التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لإتاحة اللّقاحات للدول المنخفضة الدخل.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز في تصريح للتلفزيون الرسمي: "من الواضح أنّ فنزويلا ستختار من خلال آلية كوفاكس اللّقاح الذي صرّحت باستخدامه لتلقيح الشعب الفنزويلي".

وكانت فنزويلا أبلغت في 15 مارس منظمة الصحة للبلدان الأميركية، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، رفضها تسلّم لقاح أسترازينيكا.

وكانت البلاد قد حجزت ما بين 1.4 مليون و2.4 مليون جرعة من هذا اللقاح من خلال آلية كوفاكس.

ولم تصل أيّ دفعة من هذه اللقاحات بسبب الديون المترتّبة على فنزويلا لصالح منظمة الصحة العالمية.

ولتسوية هذا النزاع طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من منظمة الصحة للبلدان الأميركية أن تحرّر مبلغ 300 مليون دولار من الأموال الفنزويلية المجمّدة لدى المصرف المركزي البريطاني بموجب عقوبات مفروضة على فنزويلا.

من جهته، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو الجمعة أنه سيأذن باستخدام 30 مليون دولار من الأموال المجمّدة في إطار العقوبات المفروضة على بلاده، من أجل شراء لقاحات ضدّ كوفيد-19.

وكانت فنزويلا أطلقت حملة تطعيم ضدّ كوفيد-19 في فبراير باستخدام لقاحي سبوتنيك-في الروسي وسينوفارم الصيني.

وسجّلت في فنزويلا التي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة، رسميا نحو 150 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 1500 وفاة، وهي أرقام شككت فيها المعارضة في وقت عبرت الحكومة عن قلقها بشأن اصابات جديدة.

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