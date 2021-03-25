«هشموا رأسه».. ثلاثة أشخاص يقتلون موظفًا لخلافات على الجيرة

تمكنت مباحث الشهداء بمحافظة المنوفية من ضبط المتهمين في قضية مقتل أيمن عبد المجيد شرف، كاتب في معهد العراقية الأزهري، على يد ثلاثة من جيرانه بعد أن قاموا بمحاصرته وضربه حتى تهشمت رأسه.وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطار من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، بقيام المقدم أحمد كشك رئيس مباحث مركز الشهداء بضبط "م، ع، ا، س" 28 سنة، نجار موبيليا، و"س، ع، ا، س" 25 سنة مبلط سراميك، و"ف، م، ف" 22 سنة ربة منزل زوجه الأول، وذلك للتعدي على المجنى عليه بالضرب حتى الموت.وبالانتقال والفحص وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، بمعاونة الرائد محمد شلتوت معاون المباحث، تبين أن المجني عليه كان يعمل بالأزهر وجار المتهمين وقاموا بالتعدى عليه بسبب خلافات على الجيرة دامت لمدة طويلة، وكان قد اشتهر المجنى عليه بالعمل الخيري في قريته.وبسؤال شهود العيان، أشاروا إلى أن المتهمين تعدوا على المجني بأحد شوارع قرية عشما، حتى هشموا رأسه وتم نقله إلى المستشفى وفشلت محاولة إنقاذ، تم تحرير محضر بالواقعة وحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات.