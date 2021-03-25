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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تدرس إعفاء الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة لخفض الأسعار المحلية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:40 ص
أعلاف المواشي
أعلاف المواشي
وكالات
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قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري، إن الجزائر تعتزم إعفاء الشعير والذرة ومنتجات أخرى تُستخدم في أعلاف المواشي والدواجن من ضريبة القيمة المضافة.

تهدف الخطوة إلى كبح أسعار الدواجن والماشية الآخذة بالارتفاع في السوق المحلية، حسبما ورد في بيان عقب اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.

وارتفعت أسعار الدواجن لما يقرب من مثليها خلال الأسابيع الأخيرة، وتلقي الحكومة باللوم في ذلك على أسعار العلف بالسوق العالمية.

وتحاشى الاضطرابات الاجتماعية من بين أولويات السلطات في الجزائر التي تشهد منذ شهور مظاهرات يخرج فيها الآلاف أسبوعيا للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.

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