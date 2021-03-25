الجزائر تدرس إعفاء الأعلاف من ضريبة القيمة المضافة لخفض الأسعار المحلية

قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري، إن الجزائر تعتزم إعفاء الشعير والذرة ومنتجات أخرى تُستخدم في أعلاف المواشي والدواجن من ضريبة القيمة المضافة.تهدف الخطوة إلى كبح أسعار الدواجن والماشية الآخذة بالارتفاع في السوق المحلية، حسبما ورد في بيان عقب اجتماع للحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد.وارتفعت أسعار الدواجن لما يقرب من مثليها خلال الأسابيع الأخيرة، وتلقي الحكومة باللوم في ذلك على أسعار العلف بالسوق العالمية.وتحاشى الاضطرابات الاجتماعية من بين أولويات السلطات في الجزائر التي تشهد منذ شهور مظاهرات يخرج فيها الآلاف أسبوعيا للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية.