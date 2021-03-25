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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات الأمريكية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:39 ص
الذهب
الذهب
وكالات
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ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب خلال تعاملات ختام الأربعاء بعد تراجع استمر يومين، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الأصول الاستثمارية الآمنة مثل الذهب بسبب المخاوف من التداعيات الاقتصادية لتمديد إجراءات الإغلاق في العديد من الدول الأوروبية لمواجهة عودة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع.

كما ساهم تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية في ارتفاع سعر المعدن الأصفر، حيث تراجع العائد على السندات لليوم الثالث على التوالي، كما تراجع العائد على السندات العشرية الألمانية للأسبوع الخامس على التوالي، في ظل الشكوك المحيطة بآفاق تعافي الاقتصاد العالمي.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار إلى 92.61 نقطة في بداية تعاملات اليوم قبل أن يفقد جزءا من مكاسبه ليسجل 92.52 نقطة بزيادة نسبتها 0.91%
عن مستواه أمس.

وارتفع سعر الذهب اليوم بمقدار 8.10 دولار أي بنسبة 0.5 % إلى 20.1733 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 0.8 % أمس
وتراجع سعر الفضة اليوم بمقدار 0.004 دولار إلى 231.25 دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0155.0 دولار إلى 0640.4 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.

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