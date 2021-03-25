الليلة.. شباب قصر الأمير طاز يحيون حفل عيد الأم

يستقبل مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم الخميس، حفلًا غنائيًا لفريق الكورال التابع للمركز بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.يتضمن برنامج الحفل باقة متميزة من الأغنيات الفنية التي عبرت عن حب الأم٬ ونفذت خصيصا لهذه المناسبة٬ ومن بينها الأغنية الأشهر على الإطلاق في هذا الصدد٬ أغنية "ست الحبايب" للفنانة الراحلة فايزة أحمد٬ من كلمات حسين السيد وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب٬ وقدمت الأغنية لأول مرة عام 1958 حتى صارت الشعار الرسمي لعيد الأم في مصر والعالم العربي.كما يتضمن الحفل أيضًا: صباح الخير يا مولاتي للسندريلا سعاد حسني٬ بحبك يا أمي٬ أمي ثم أمي٬ أمي حبيبتي٬ أمي حمالة هموم٬ سيد الحبايب٬ أمي يا ملاكي للسيدة فيروز٬ أمي شالت فوق كتافها وغيرها.يشار إلى أن فريق كورال قصر الأمير طاز يتكون من مجموعة متميزة من الأطفال والشباب الموهوبين، ويُشرف على تدريبهم هبة رمضان، ويُقدم الفريق مجموعة من الأغاني التراثية الخاصة بالأم، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية.