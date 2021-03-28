محمد رؤوف: شيرين رضا لا تفهم في الرقص.. هاني شاكر غنى «معذور» دون موافقتي (حوار)

= نبدأ من حيث النهاية.. أين محمد رؤوف ولماذا اختفى من الساحة الفنية؟



= وأين أعمالك الخاصة لجمهور السوشيال ميديا؟



= في أحد اللقاءات قولت أن المطرب له عمر افتراضي.. فلماذا لم تنته أسطورة عمرو دياب ومنير وغيرهم من النجوم؟



= هل الإحباط كان سببًا في قِصر رحلتك الفنية؟



=هاني شنودة كان أيقونة جيل الثمانينات.. وكتب لك أول ألبوم على يده.. فلماذا لم تستمر معه؟



= قيل أن التيار الديني سبب بعدك عن الغناء.. فما حقيقة ذلك؟



= "اللي تعبنا سنين في هواه".. أغنية محمد رؤوف.. هل تشعر بالحزن لانتشارها على اسم جورج وسوف؟



= ولماذا لم تثبت حقك في الأغنية بحقوق الملكية؟



= وهل ترى أن الملحن شاكر الموجي ظلمك بإعطاء الأغنية لجورج وسوف؟



= وماذا عن طقوسك قبل الصعود للمسرح؟



= هل التكنولوجيا ظلمت مطربي الزمن القديم؟



= هل ترى اختلاف في فرقة رضا بعد وفاة محمود رضا؟



= من المطرب الذي تتمني عمل دويتو معه؟



= هل نجاح أغاني المهرجانات بين الجمهور يعتبر نجاح لمطربيها؟



= نعلم أنك أهلاوي.. ما رأيك بالفريق حاليًا من وجهة نظرك؟



- ما رأيك في نجم الجيل وكل الأجيال عمرو دياب؟



= أخيرًا.. هل تتمنى التكريم من الرئيس السيسي والدولة المصرية؟



انتشرت الأغنية الخاصة به بين العديد من الأجيال القديمة والحديثة، فهو أيقونة من أيقونات الزمن الجميل، محمد رؤوف صاحب أغنية "اللي تعبنا سنين في هواه"، ومغنى فرقة رضا، بات من أشهر الأصوات التى تؤذن فى أحد مساجد المهندسين، يعمل على تحضير أغنية جديدة تناسب الجيل الحالي، وتمنى العمل مع مطرب الجيل تامر حسني، "الدستور" التقى محمد رؤوف وفتح خزائن أسراره، وتحدث عن أمنيته في تكريم الدولة له، إلى نص الحوار:-الشغلانة بتاعتنا عرض وطلب، أنا عرضت وتاريخي عارض شغلي ووجودي مع فرقة رضا جعل هناك استمرارية لي في الوجود، ولكن الشغل أصبح قليل، وانا بزعل على تاريخ سواء اوبرتات أو مسرحيات وأغاني فيديو كليب لا تعرض، وهذا أخبرت به رئيس الإذاعة وطلبت منه عرض برنامج تحت اسم "من فات قديمه تاه"، يعرض شغلنا وجيلنا والجيل السابق على سبيل المثال محمد فوزي، كارم محمود، صالح عبد الحي، صالح الجليدي، عبده السروجي، عائشة حسن، كل هؤلاء تاريخ لمصر، انهارده التلفزيون هو المعرض الخاص بنا.بالفعل، هناك مؤلف شاب محمد جلال، شاعر غنائي، اقترح عليا فكرة أغنية ووضعها على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهذا اول مرة يحدث فحصلنا على أغنية ذات تيمة شعبية نحدّث لحنها وهذه التجربة الأولى على السوشيال ميديا.لا، المطرب ليس له عمر افتراضي طالما أنه قادر على العطاء، والمطرب الغير محدد في تيمة غناء معينة، إلا لو الصوت راح، وهذا له علاقة بالزمن، أما إذا حدد نفسه فهذا يجعل فرصه انتهاءه أقرب.اعتقد إن رحلتي الفنية وهي ١٥ سنة ليست بقصيرة مقارنة بزملائي في الوسط الفني، بجانب أنني أعمل حاليا في فرقة رضا وفرقة الموسيقي العربية، ولست محبط، وانا دارس موسيقي ومزيكا وتخصص موسيقى، ولدي تاريخ يتحدث عني، "انا مش هروح أعرض نفسي"."ماليش حظ مع هاني"، فهو زميلي في الكلية ومن أساتذتي ومن رشحني لشركة لإخراج أول كاسيت للنور، كان الفضل لربنا ومن ثم هو، وكنا نتحدث قريبا عن أغنية عالمية عن السلام سيتم الإعلان عنها قريبًا.لا، "انا بعمل إيه يغضب ربنا عشان أبطله"، الحلال بيّن والحرام بيّن، والغناء "مش حرام"، وبدأت آذن الفجر منذ ٢٦ عاما في الجامع، وهذا الموضوع والقرب لربنا بيني وبينه وليس اتجاه ديني كما ادعى البعض، "أنا مش لابس جلباية قصيرة ودقن، وبعدين الرب رب قلوب".هذه الأغنية تأليف سعيد يوسف، وألحان شاكر الموجي، اثناء تجنيدي في القوات المسلحة، ونزلتها كسرت الدنيا، وغناها جورج وسوف بموافقة الملحن بتاع الأغنية وليس سرقة، فعلًا زعلت جدًا، وكنت في الحفلات بتاعتي مغنيهاش لأني غيري غناها في الحفلة، موجودة على شريط ست الحسن، وتاريخه يثبت إني صاحبها الأصلي، ومصورها كليب مع فتحي عبد الستار رحمة الله عليه.وقت غنائي الأغنية لم يكن متاح هذا، أو معروف بهذا الانتشار الكبير، وقتها الأغنية كانت ملك الملحن، ولا يمكن مقاضاته.هو ظلمني، ولكن بدون قصد، كما حدث من قبل خالد الأمير في أغنية معذور، التي غناها هاني شاكر، ويسأل هاني شاكر في هذا، لأنني تحدثت معه، وحسن أبو السعود مع أغنية مشوار الحياة التي غناها حلمي عبد الباقي، بزعل من المحلن الذي يبيع الأغنية لأكثر من مطرب، ولذا يعتبر شاكر الموجي وخالد أمير ظلموني.بقرأ الفاتحة وأدعي قبل الصعود على المسرح.المطرب قديمًا كان "بيشقي"، قوة المطرب زمان أقوى من مطربي الجيل الحالي، والجيل الجديد محظوظ حاليا الأغنية بتتسجل تراكات، ومرتاحين جدًا، عضلات المطرب زمان أقوى من عضلات المطرب الخالي.بالطبع، ليست هذه فرقة رضا، ومش شيرين التي ستحدد مكانها، فهي لا تفهم في الرقص، ويجب أن يتحدث عنها المتخصصين فقط، فمحمود رضا هو سيد درويش الفنون الشعبية، محمود رضا كان ماشي على نهج سيدنا محمد في أنه يعلم الناس حتى الأخلاق ولله المثل الأعظم، فرقة رضا سفير فوق العادة.كل المطربين، بس انا بحب تامر حسني جدًا، ونفسي أعمل معاه أغنية بين جيليين.لا، العيب ليس بهم، العيب في الجمهور، انا لست بمعترض على المهرجانات، أنا سمعت أغنية بنت الجيران "مش وحشة"، والنجاح مقياسه الجمهور، وإذا كان الجمهور شيك هيسمع أغاني شيك، والعكس فقديما كان هناك أغاني مثل "يا شبشب الهنا يا ريت كنت انا"، إلا أن ذوق الجمهور لم يجعلها تنتشر كما يحدث، "عايز تعرف ثقافة شعب اسمع موسيقته"، أسلوب أغاني المهرجانات الحالية فج، وصعب، انا لما بسمعها بضحك.انا لعبت في أشبال النادي الأهلي، وكان زميلي هاني مصطفى، لكن عندما التحقت بكلية التربية الموسيقية، وتركت هذا المجال، الأهلي حاليًا "مفيش زيه"، وفرحت بلفتة تسمية الدوري باسم مؤمن زكريا، أي فرح كان لازم أغني فيه، من أولهم فرح أحمد شوبير، "انا أهلاوي قلبًا وقالبًا".عمرو دياب ليس أحسن مغني، لكن احسن عقلية وتخطيط لذا تمكن من حفاظه على النجاح بتخطيطه لنفسه.طبعًا، مين ميتمناش يتكرم من الدولة، أنا أتمنى التكريم قبل ما أموت.