ارتفاع أسعار النفط فى ختام التعاملات الأمريكية

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط خلال ختام التعاملات الأمريكية.وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 42.3 دولار أي بنسبة 9.5% إلى 18.61 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، بعد تراجعه أمس بنسبة 2.6% أمس.من ناحية أخرى، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية صباح الأربعاء ارتفاع المخزون الأمريكي من النفط الخام بمقدار 9.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 19 مارس الحالي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 900 ألف برميل.كما ارتفع مخزون البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 200 ألف برميل تقريبا، وارتفع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 8.3 مليون برميل.