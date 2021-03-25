فوز بلجيكا على ويلز 3-1 والتشيك على إستونيا 6-2 بتصفيات مونديال 2022

فاز منتخب بلجيكا على ضيفه منتخب ويلز بنتيجة ٣-١، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "دين دريف" بمدينة لوفين البلجيكية، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢.وتقدم منتخب ويلز بهدف مبكر في الدقيقة ١١ عبر لاعبه هاري ويلسون، قبل أن يرد المنتخب البلجيكي بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة ٢٢، وثورجان هازارد في الدقيقة ٢٨، وروميلو لوكاكو من ضربة جزاء في الدقيقة ٧٣.الفوز منح منتخب بلجيكا أول ثلاث نقاط في مشواره بتصفيات المونديال، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف منتخب التشيك.وفي المباراة الأخرى للمجموعة ذاتها، حقق منتخب التشيك انتصارا كبيرا على مضيفه منتخب إستونيا بنتيجة ٦-٢، ليتصدر منتخب التشيك ترتيب المجموعة، وتتذبل إستونيا المجموعة بدون نقاط.سجل سداسية منتخب التشيك، توماس سوسيك ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق ٣٢ و٤٣ و٤٨، وباتريك ستشيك في الدقيقة ١٨، وأنتونين باراك في الدقيقة ٢٧، وجاكوب جانكتو في الدقيقة ٥٦، بينما أحرز هدفي إستونيا، راونو سابين وهنري انيي في الدقيقتين ١٢ و٨٦.