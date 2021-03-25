سيد إمام أول المكرمين بملتقى الشارقة الثقافى

أعلنت مساء أمس مبادرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة لتكريم الشخصيات والرموز الثقافية، أن أول المكرمين من مصر في دورتها الأولى الناقد والمترجم المبدع سيد إمام.وعن استقبال المترجم المبدع سيد إمام، خبر مبادرة حاكم الشارقة الشيخ سلطان محمد القاسمي لتكريم اسمه ليكون أول المكرمين من الشخصيات الثقافية في مصر، يقول لـ«الدستور»: « لقد ملأني نبأ اعتزام دائرة الثقافة بحكومة الشارقة تكريمي نيابة عن كل المثقفين المصريين في هذه الدورة التي تستهل بها إدارة الثقافة عملها بسعادة غامرة، لقد ملأني النبأ فضلًا عن ذلك بكثير من التفاؤل والأمل، ولا سيما أن الاختيار جاء من خارج الصندوق ودون الخضوع للأسماء المكررة والخضوع لمعايير المجاملة والمحاباة».وأضاف: «أعيش في مدينة خارج القاهرة بعيدًا تقريبًا عن الأضواء، وأنني غير محسوب على تيار بعينه من تيارات الأيديولوجيا السائدة أو دائرة بعينها من دوائر المصالح، الرسمية، وواصلت العمل بنوع من المثابرة والدأب الشديد وكانت مكافأتي المعنوية)تأتيني عادةً من دوائر لا أتوقعها من هنا وهناك، وغالبًا من أشخاص لا تربطني بهم مصلحة شخصية من أي نوع، ما كان يدفعني إلى بذل المزيد من الجهد ويزودني بالحوافز اللازمة لمواصلة العمل لامتاع نفسي أولًا، ومن ثم امتاع الآخرين».واختتم: «الدرس المستفاد بالنسبة لي هو أن هناك على البعد عينٌ ترصد وضمير يُقيِّم وكيانات تضع الأمور في نصابها، ما يدعو إلى التفاؤل والأمل في زمن أفضل تستقيم فيه الموازين، ولا يسعني بهذه المناسبة سوى أن أشكر مؤسسة الثقافة بالشارقة التي يقوم على إدارتها والإشراف عليها حكماء مستنيرون على رأسهم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، ومحمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وكل رجالها المخلصين، كما أخص بالشكر حسن القباحي المشرف على بيت الشعر بالأقصر على ما يقوم به من جهد لإخراج أمسية التكريم على المستوى المطلوب».