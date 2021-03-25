ضبط مصنع خاص بزجاج السيارات لتقليد العلامات التجارية بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط مصنع زجاج السيارات، وذلك لقيام صاحبه بتقليد العلامة التجارية حيث تم التحفظ على 72 لوح زجاج سيارات مدون عليه "تويوتا" وذلك لتقليد العلامات التجارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.