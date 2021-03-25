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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط مصنع خاص بزجاج السيارات لتقليد العلامات التجارية بالبحيرة

الخميس 25/مارس/2021 - 12:26 ص
مصنع بزجاج السيارات
مصنع بزجاج السيارات
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية المختلفة، ومنتهية الصلاحية وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بالبحيرة.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط مصنع زجاج السيارات، وذلك لقيام صاحبه بتقليد العلامة التجارية حيث تم التحفظ على 72 لوح زجاج سيارات مدون عليه "تويوتا" وذلك لتقليد العلامات التجارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.

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