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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تطالب بمساءلة بيلاروسيا حول انتهاكات حقوق الإنسان فى الانتخابات الرئاسية

الخميس 25/مارس/2021 - 12:26 ص
الخارجية الكندية
الخارجية الكندية
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دعت الحكومة الكندية، بجانب 18 حكومة أخرى تشمل الولايات المتحدة النمسا، وبلجيكا، والتشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وألمانيا، وأيسلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسويسرا، والمملكة المتحدة،، إلى ضرورة ضمان مساءلة بيلاروسيا عن انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الانتخابات الرئاسية.

وقال البيان الصادر عن الخارجية الكندية: "إنه كما هو موثق في تقرير آلية موسكو من قبل مقرر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان وتقارير مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والبيلاروسية ومنظمات المجتمع المدني، فقد ارتكبت السلطات البيلاروسية انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة للقانون الدولي، ولقانون حقوق الإنسان في بيلاروسيا قبل وأثناء وبعد الانتخابات الرئاسية في 9 أغسطس 2020".

وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، بما في ذلك العنف الجنسي والإنساني.

وأعرب البيان عن إدانة الدول الـ 19 للانتهاكات والتجاوزات المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان في بيلاروسيا ولعدم احترام المبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدًا مواصلة تلك الدول محاسبة السلطات البيلاروسية ودعوتها إلى إنهاء القمع والاضطهاد المنهجي للحركات السلمية والديمقراطية والوقف الفوري لجميع أشكال العنف، بما في ذلك استخدام التعذيب.

وأكد البيان، أنه لضمان مساءلة بيلاروسيا عن تلك الانتهاكات ولضمان عدم الإفلات من العقاب تم إنشاء برنامج المساءلة الدولي لبيلاروسيا لجمع المعلومات والتوثيق والأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في بيلاروسيا في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وتوحيدها والتحقق منها والحفاظ عليها.

وأعاد البيان التأكيد على دعم إنشاء تحقيق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحت إشراف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبدعم من الخبراء المعنيين، بهدف المساهمة في محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا في بيلاروسيا.

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