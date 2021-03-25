رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

فرجينيا تصبح أول ولاية جنوبية أمريكية تلغى عقوبة الإعدام

الخميس 25/مارس/2021 - 12:22 ص
عقوبة الإعدام
عقوبة الإعدام
أ ش أ
طباعة
ألغى حاكم ولاية فرجينيا الأمريكية رالف نورثام، مساء الأربعاء، عقوبة الإعدام واضعًا حد لإرث الولاية من العقوبة القصوى بالموت، لتصبح بذلك فرجينيا هي أول ولاية جنوبية في الولايات المتحدة تلغي حكم الإعدام.

وذكرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أن الجمعية العمومية لولاية فرجينيا صدقت في وقت سابق من العام الجاري على تمرير تشريع إلغاء عقوبة الإعدام، وتم رفع التشريع إلى حاكم الولاية لدخوله حيز التنفيذ، وهو ما أكده مكتب معلومات عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.

وأشار مكتب معلومات عقوبة الإعدام، في بيان نقلته الصحيفة، إلى أن إلغاء فرجينيا لعقوبة الإعدام مهم للغاية على صعيدين مختلفين، وهما استمرار إنحدار عقوبة الإعدام على مستوى الولايات المتحدة، وكذلك كتشريع تاريخي في تاريخ العلاقات العرقية بأمريكا.

وقال البيان: «لا توجد ولاية اعتمدت في السابق بشكل كبير على عقوبة الإعدام قامت بإلغائها»، مشيرًا إلى أنه بالعودة إلى الحقبة الاستعمارية نفذت فرجينيا عقوبات إعدام أكثر من أي ولاية أمريكية أخرى، وفي العصر الحديث تأتي فرجينيا في المرتبة الثانية بعد تكساس على قائمة عدد الذين واجهوا الإعدام.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإعدام في فرجينيا يرتبط تاريخيًا بالقوانين العنصرية التي كانت تعاقب الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية أكثر من نظرائهم البيض، فكانت فرجينيا قبل الحرب الأهلية تعاقب الأمريكيين البيض بعقوبات مختلفة عن نظرائهم السود.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

الأرصاد: طقس الخميس لطيف نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

خاص| القبطانة مروة السلحدار ترد على مزاعم تسببها في جنوح «حاوية السويس»

موعد إجازة شم النسيم 2021


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

فرنسا تتعادل مع أوكرانيا 1-1 فى تصفيات كأس العالم

فوز بلجيكا على ويلز 3-1 والتشيك على إستونيا 6-2 بتصفيات مونديال 2022

فرجينيا تصبح أول ولاية جنوبية أمريكية تلغى عقوبة الإعدام

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

الفارابى تصدر «أحاسيس فى المنفى» و«الصحة من نيران الحرب»

صالون زين العابدين فؤاد يحتفل بيوم الشهيد وثورة 1919

الاحتفاء بالعلاقات المصرية الألمانية بالمجلس الأعلى للثقافة

صدور النسخة العربية لمسرحية «العادلون» لــ ألبير كامو