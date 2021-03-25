الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة ويقتل 14 حوثيا جنوب تعز

حررت قوات الجيش اليمني، مساء الأربعاء، مناطق جديدة في جبهة حيفان جنوب محافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران.وأكد مصدر عسكري يمني - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن المواجهات أسفرت عن تحرير (تباب مغيديف والخزان الوسطى ومواقع جديدة في محيطها)، بالإضافة إلى مقتل 16 من عناصر مليشيا الحوثي، بينهم قياديان وقناص، فضلا عن اعتقال اثنين آخرين وجرح العشرات.كما استعاد الجيش اليمني عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخائر، ولازالت المواجهات مستمرة.