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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

12 ولاية أمريكية تطالب مواقع التواصل بمواجهة مناهضى لقاح كورونا

الخميس 25/مارس/2021 - 12:18 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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طالبت المدعية العامة لولاية نيويورك الأمريكية لتيتيا جيمس، ضمن مجموعة من 12 مدع عام أمريكي، شركتي "فيسبوك" و"تويتر" بتدشين المزيد من السياسات التي تهدف للحد من كمية المعلومات المضللة المنتشرة على الإنترنت المضادة للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أن تحالفا من 12 ولاية أمريكية أرسلوا خطابا رسميا إلى مؤسس "فيسبوك" ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج، والرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" جاك دورسي، حيث أشار إلى أنه بينما يتم توزيع وتقديم لقاحات (كوفيد-19) للمواطنين في أسرع وقت ممكن، فإن جهود إنهاء جائحة كورونا قد يتم إحباطها بالانتشار المتزامن لمعلومات مضللة حول اللقاحات، مستندين في ذلك إلى تقرير صادر عن مركز مكافحة الكراهية الرقمية حول نشاط مناهضي التلقيح عبر الإنترنت.

وقال الخطاب إنه "مع إتاحة وسلامة وكفاءة اللقاحات، فإن نهاية جائحة كورونا أصبحت في مرمى النظر، ورغم ذلك، فإن هذه النهاية تتوقف على تقبل واسع النطاق لهذه اللقاحات بأنها آمنة وفعالة.. ومع الأسف، فإن المعلومات المضللة التي يتم نشرها على منصاتكم رفعت من نسبة التردد حول اللقاحات، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي بل والأهم إلى المزيد من الضحايا".

وطالب المدعون شركتي "تويتر" و"فيسبوك" بحظر كل الحسابات المرتبطة بحملات مناهضة التلقيح، التي انتهكت أي من لوائح الاستخدام لدى الشركتين، وكذلك تطبيق قوانين أكثر صرامة بشأن نشر المعلومات المضللة.

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