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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تزود محرك بحثها بأدوات جديدة لتحسين قدرات التعلم عبر الإنترنت

الخميس 25/مارس/2021 - 02:26 ص
جوجل
جوجل
أ ش أ
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كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، عن خطتها لتزويد محرك بحثها الشهير "جوجل" بأدوات جديدة تهدف إلى تحسين قدرات التعلم عبر الإنترنت لكل من الطلاب والمعلمين.

وقالت "جوجل" - في بيان - إن "محرك بحث "جوجل" الشهير أصبح أداة مهمة للتعلم والتثقيف عبر الإنترنت، وأنها تعمل على إضافة خمس أدوات جديدة لمحرك البحث تعتقد أنها ستفيد كلا من الطلاب والمعلمين في تحقيق أفضل استفادة من الموارد من أجل الحصول على تعليم جيد عبر الإنترنت".

والمشروعات الجديدة، التي تأتي ضمن مبادرة "تعلم" من "جوجل" والتي تعني بمفاهيم "ستيم"، تتوفر في الوقت الحالي فقط باللغة الإنجليزية، ومن المتوقع إضافة مزيد من اللغات قريبا.

وأوضحت الشركة أن محرك البحث سيقدم استعراضات تعليمية وأمثلة مفيدة ومقاطع فيديو مفيدة من الإنترنت لمفاهيم "ستيم" (التي تعني اختصارا "العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات")، كما سيوفر لسان تصفح يدعى "تمرن على حل المسائل" يسمح للمستخدمين بالتدريب على حل المسائل الرياضية والفيزياء والكيمياء مباشرة عبر محرك البحث، إلى جانب توفير موارد للتعلم من مواقع الويب المختلفة.

كما تخطط الشركة لتوفير تكنولوجيا الواقع المعزز ثلاثي الأبعاد للمستخدمين لنحو 200 من مفاهيم التشريح والأحياء والكيمياء والفيزياء، إلى جانب تقديم حلول للمعادلات الرياضية البسيطة والمعقدة من أجل مساعدة الطلاب على حل واجباتهم المدرسية.

وستكون الخاصية الجديدة متوفرة على إصدارات محرك البحث المخصصة لأجهزة الحاسبات المكتبية والأجهزة المحمولة، كما ستزود الخدمة بدعم تطبيق "قارئ الشاشات"، وأجهزة إدخال البيانات المطورة خصيصا للمستخدمين ذوي الإعاقة الحركية.

وفي السياق، كشفت "جوجل" عن أن محرك بحثها سيحصل على خاصية تدعى "التغطية الكاملة"، والتي ستتيح للمستخدمين تلقى تقريرا شاملا حول قصة خبرية معينة، والتي ستكون مفيدة جدا في حالة الأخبار المعقدة التي تحدث باستمرار على مدار الساعة من مصادر متنوعة.

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