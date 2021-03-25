مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه بينما أصيب آخر إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الكيلو 45 اتجاه العلمين بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق إسكندرية الصحراوي بدائرة المركز.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة فايز الكيلانى عبد البصير"، 55 سنة، كدمات متفرقه بالجسم، ومصرع عبد العزيز أبو هشيمة عبد السلام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.