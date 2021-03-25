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الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالبحيرة

الخميس 25/مارس/2021 - 12:17 ص
حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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لقى شخص مصرعه بينما أصيب آخر إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الكيلو 45 اتجاه العلمين بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق إسكندرية الصحراوي بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة فايز الكيلانى عبد البصير"، 55 سنة، كدمات متفرقه بالجسم، ومصرع عبد العزيز أبو هشيمة عبد السلام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى وادى النطرون، وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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