رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 مارس 2021 الموافق 12 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أثر فن السمسمية على تشكيل الوعى بقصر ثقافة بورسعيد

الخميس 25/مارس/2021 - 12:16 ص
قصر ثقافة بورسعيد
قصر ثقافة بورسعيد
نضال ممدوح
طباعة
ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية بعنوان "أثر فن السمسمية على تشكيل الوعي لدى أهالي منطقة القنال"، بقصر ثقافة بورسعيد، وذلك في إطار الاحتفال ببور سعيد عاصمة للثقافة المصرية.

وتقام الأمسية بمشاركة عدد كبير من المتخصصين في مجال الموضوع، من بينهم: د. أسماء حمودة - مصممة آلة السمسمية - د. سميح شعلان -أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون - الشاعر البورسعيدي كامل عيد - الفنان محسن العشري - عازف السمسمية - د. محمد شبانة - أستاذ الغناء والموسيقى بأكاديمية الفنون
- د. نهلة إمام- أستاذ الأنثروبولوجيا بأكاديمية الفنون. وتدير الأمسية د. رشا طموم - مقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس.

تقام الأمسية بقصر ثقافة بورسعيد؛ وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالدخول بدون ارتداء كمامة. كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك.

وبحسب متخصصين فقد ظهرت آلة السمسمية في بورسعيد مع بداية حفر قناة السويس٬ وفي عام 1956 وقت العدوان الثلاثي على مدن القناة تم دمج آلة السمسمية مع ما يُسمى بالضمة وهو الفرح التقليدي في بورسعيد وكان عبارة عن حفلة صغيرة يجلس فيها الناس على هيئة دائرة ينضم فيها الناس لبعضهم البعض ومن ثم أصبحت السمسمية آلة المقاومة الشعبية، كان يُعزف عليها أغاني المقاومة الشعبية والأغاني الوطنية تارة وأغاني الأفراح تارة أخرى.

موضوعات متعلقة

موعد إجازة شم النسيم 2021

بورصة أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 24-3-2021

«شيلته عشان يلحق امتحانه».. أول تعليق من صاحب صورة «أصدقاء الشدة»

الصحة: 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة


الصور

image description

أمطار غزيرة ورعد في دمياط

image description

فصل 7 طلاب بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط للسب والقذف والغش

image description

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بدمياط

image description

غلق وتشميع قاعة للدروس الخصوصية بحي شرق بأسيوط

image description

السيطرة على حريق بعقار في أسيوط دون خسائر بشرية

الأكثر قراءة

المتهمة بخطف طفل من مستشفى أبو الريش: لا تنجب (صور)

موعد إجازة شم النسيم 2021

مفاجآت في «جريمة أبو الريش».. الخاطفة جمعت بين زوجين

تعرف على مواعيد صرف رواتب أبريل ومايو 2021

إنفوجراف

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

فرنسا تتعادل مع أوكرانيا 1-1 فى تصفيات كأس العالم

فوز بلجيكا على ويلز 3-1 والتشيك على إستونيا 6-2 بتصفيات مونديال 2022

فرجينيا تصبح أول ولاية جنوبية أمريكية تلغى عقوبة الإعدام

دعاء ليلة النصف من شعبان 2021

أيام زمان

«في البعد ياما».. حكايات منير الوسيمي مع صلاح جاهين

«القهوة والسيجار»... ميراث هيكل من تركة برنس الصحافة

كواليس علاقة الفنان صلاح ذو الفقار بالرئيس أنور السادات

«ما بيسمعش الكلام»... قصة منع أحمد رجب من رئاسة تحرير «أخبار اليوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
ثم تحالف الإخوان مع نتنياهو
صفوت البياضي
مصر التاريخ والثقافة
خالد عكاشة
أسبوع الموت فى الساحل الإفريقى
جلال حمام
العالم لا يحترم إلا الدولة القوية.. وهكذا مصر
المزيد

الثقافة

الفارابى تصدر «أحاسيس فى المنفى» و«الصحة من نيران الحرب»

صالون زين العابدين فؤاد يحتفل بيوم الشهيد وثورة 1919

الاحتفاء بالعلاقات المصرية الألمانية بالمجلس الأعلى للثقافة

صدور النسخة العربية لمسرحية «العادلون» لــ ألبير كامو