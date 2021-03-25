أثر فن السمسمية على تشكيل الوعى بقصر ثقافة بورسعيد

ينظم المجلس الأعلى للثقافة٬ بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الخامسة من مساء اليوم الخميس٬ أمسية ثقافية بعنوان "أثر فن السمسمية على تشكيل الوعي لدى أهالي منطقة القنال"، بقصر ثقافة بورسعيد، وذلك في إطار الاحتفال ببور سعيد عاصمة للثقافة المصرية.وتقام الأمسية بمشاركة عدد كبير من المتخصصين في مجال الموضوع، من بينهم: د. أسماء حمودة - مصممة آلة السمسمية - د. سميح شعلان -أستاذ الفنون الشعبية بأكاديمية الفنون - الشاعر البورسعيدي كامل عيد - الفنان محسن العشري - عازف السمسمية - د. محمد شبانة - أستاذ الغناء والموسيقى بأكاديمية الفنون- د. نهلة إمام- أستاذ الأنثروبولوجيا بأكاديمية الفنون. وتدير الأمسية د. رشا طموم - مقررة لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس.تقام الأمسية بقصر ثقافة بورسعيد؛ وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالدخول بدون ارتداء كمامة. كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر الصفحة الرسمية لأمانة المؤتمرات على فيسبوك.وبحسب متخصصين فقد ظهرت آلة السمسمية في بورسعيد مع بداية حفر قناة السويس٬ وفي عام 1956 وقت العدوان الثلاثي على مدن القناة تم دمج آلة السمسمية مع ما يُسمى بالضمة وهو الفرح التقليدي في بورسعيد وكان عبارة عن حفلة صغيرة يجلس فيها الناس على هيئة دائرة ينضم فيها الناس لبعضهم البعض ومن ثم أصبحت السمسمية آلة المقاومة الشعبية، كان يُعزف عليها أغاني المقاومة الشعبية والأغاني الوطنية تارة وأغاني الأفراح تارة أخرى.