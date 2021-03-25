المخرج أحمد صالح يبدأ مونتاج مسلسل «ضل راجل»

بدأ المخرج أحمد صالح، عمليات مونتاج مسلسله الجديد "ضل راجل"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل.وقال "صالح"، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه يواصل في الوقت نفسه تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل، مشيرا إلى أنه انتهى حتى الآن من تصوير أكثر من 80 % من مشاهد المسلسل.مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، وأحمد منير، وعصام السقا، ومحمد يسرى، ورباب ممتاز، ولمى كتكت، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.